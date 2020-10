Stairway To Heaven dei Led Zeppelin non è un plagio, si chiude la causa sul copyright (Di martedì 6 ottobre 2020) Stairway To Heaven dei Led Zeppelin non è un plagio. La sentenza definitiva pone fine al lungo processo sul copyright nel quale il gruppo si trova coinvolto da anni per uno dei suoi pezzi più apprezzati. Stairway To Heaven dei Led Zeppelin non plagia la canzone Taurus degli Spirit e la battaglia legale può ufficialmente considerarsi conclusa. La band querelante ha perso la causa e non avrà più nulla da pretendere dal gruppo. Ma cosa era successo di preciso? Andiamo con ordine. I Led Zeppelin erano stati accusati dagli Spirit di aver copiato un riff di chitarra da un loro brano. La canzone in questione si intitola Taurus ed è stata scritta da Randy Wolfe, componente del ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 ottobre 2020)Todei Lednon è un. La sentenza definitiva pone fine al lungo processo sulnel quale il gruppo si trova coinvolto da anni per uno dei suoi pezzi più apprezzati.Todei Lednon plagia la canzone Taurus degli Spirit e la battaglia legale può ufficialmente considerarsi conclusa. La band querelante ha perso lae non avrà più nulla da pretendere dal gruppo. Ma cosa era successo di preciso? Andiamo con ordine. I Lederano stati accusati dagli Spirit di aver copiato un riff di chitarra da un loro brano. La canzone in questione si intitola Taurus ed è stata scritta da Randy Wolfe, componente del ...

