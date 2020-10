Spacca il piatto doccia mentre si lava e si mette a dieta Meno 130 chili e una trasformazione incredibile Com’è oggi

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 6 ottobre 2020) Bríanán McEnteggart è pronta a realizzare i suoi sogni dopo essersi liberata del peso che rischiava di ucciderla. La ragazza, residente a Dundalk, in Irlanda, ha festeggiato ha festeggiato i 30 anni e per lei è stata una doppia festa. Quando infatti aveva 27 anni i medici le avevano detto che se non avesse perso peso avrebbe rischiato di morire prima di compiere 30 anni. Bríanán ha deciso di cambiare la sua vita in meglio dopo anni di sovrappeso e il campanello d’allarme del medico le ha dato la spinta di cui aveva bisogno. “Un venerdì ero dal dottore perché mia sorella ha un problema cardiaco e volevo solo fare un controllo per assicurarmi del mio stato di salute. Il dottore è rimasto scioccato da dal mio peso – ha raccontato la giovane – gli avevo chiesto di fare un controllo completo e mi ha detto ...