"Roba spinta dietro le quinte". Isoardi-Todaro, ormone fuori controllo: un testimone a Ballando, si incendia lo studio (Di martedì 6 ottobre 2020) "Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si sono baciati dopo il valzer di sabato sera, ma non era un bacio da performance. Accadrà qualcosa. Vi assicuro che Todaro è attento ad evitare questi ingredienti durante le sue coreografie, ma durante questi giorni potrebbe accadere qualcosa di passionale": le parole di Roberta Bruzzone, la famosa criminologa tv che è da quattro anni a bordo campo di Ballando con le stelle di Milly Carlucci, sono chiarissime. Precise. Lei, che è un'attenta osservatrice della realtà, ha "visto" bene dall'inizio quando ci aveva rivelato: "Avrete, molto presto, delle sorprese". Ora per la Bruzzone è arrivata la conferma alla sua premonizione. Todaro e Isoardi potrebbero essere ad un passo dalla passione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) "Elisae Raimondosi sono baciati dopo il valzer di sabato sera, ma non era un bacio da performance. Accadrà qualcosa. Vi assicuro cheè attento ad evitare questi ingredienti durante le sue coreografie, ma durante questi giorni potrebbe accadere qualcosa di passionale": le parole di Roberta Bruzzone, la famosa criminologa tv che è da quattro anni a bordo campo dicon le stelle di Milly Carlucci, sono chiarissime. Precise. Lei, che è un'attenta osservatrice della realtà, ha "visto" bene dall'inizio quando ci aveva rivelato: "Avrete, molto presto, delle sorprese". Ora per la Bruzzone è arrivata la conferma alla sua premonizione.potrebbero essere ad un passo dalla passione ...

