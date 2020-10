"Rischio cluster": Salvini fermato dalla Asl? "Mettetelo in isolamento", ansia Lega: un grosso guaio alla cena elettorale (Di martedì 6 ottobre 2020) “Matteo Salvini dovrebbe stare in isolamento. Mi sembra una questione di buonsenso”. Così Giorgio Casati, direttore generale della Asl di Latina, si è espresso a Radio Capital in merito al possibile cluster di contagio Legato alla cena elettorale svolta a Terracina lo scorso 25 settembre. L'organizzatore dell'evento e un'altra persona sono risultati positivi al coronavirus e per questo si teme che il contagio possa essere più esteso, considerando che in quell'occasione erano presenti 75 persone, fra cui i vertici della Lega del Lazio, il segretario nazionale e il deputato Durigon. “Se non c'è la certezza della negatività - ha aggiunto il direttore della Asl di Latina ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) “Matteodovrebbe stare in. Mi sembra una questione di buonsenso”. Così Giorgio Casati, direttore generale delladi Latina, si è espresso a Radio Capital in merito al possibiledi contagiotosvolta a Terracina lo scorso 25 settembre. L'organizzatore dell'evento e un'altra persona sono risultati positivi al coronavirus e per questo si teme che il contagio possa essere più esteso, considerando che in quell'occasione erano presenti 75 persone, fra cui i vertici delladel Lazio, il segretario nazionale e il deputato Durigon. “Se non c'è la certezza della negatività - ha aggiunto il direttore delladi Latina ...

