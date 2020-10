Plastica: Corte Conti Ue, target riciclo non raggiungibile (Di martedì 6 ottobre 2020) BRUXELLES - Senza una decisa accelerazione, l'Ue non raggiunger gli obiettivi del 50% di riciclo degli imballaggi in Plastica entro il 2025 e del 55% entro il 2030, adottati appena due anni fa. E' l'... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 6 ottobre 2020) BRUXELLES - Senza una decisa accelerazione, l'Ue non raggiunger gli obiettivi del 50% didegli imballaggi inentro il 2025 e del 55% entro il 2030, adottati appena due anni fa. E' l'...

