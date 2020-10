Per Bruxelles le isole Cayman non sono più paradiso fiscale ed escono dalla lista nera. Entrano Anguilla e Barbados (Di martedì 6 ottobre 2020) L’Ecofin, il consiglio dei ministri economico-finanziari dell’Unione europea, ha deciso di aggiungere alla lista delle giurisdizioni fiscalmente non cooperative Anguilla e Barbados, mentre ha rimosso le isole Cayman e Oman “dopo aver approvato le necessarie riforme per migliorare il quadro della tassazione”. Ora sono 12 le giurisdizioni sulla lista: le Samoa americane, Anguilla, Barbados, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Seychelles, Trinidad e Tobago, le isole Vergini e Vanuatu. Naturalmente della lista UE non fanno parte i paesi europei che pure applicano regimi fiscali non sempre trasparenti e favorisco pratiche elusive. Si pendi a Lussemburgo, Olanda o Irlanda. Soddisfatto il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) L’Ecofin, il consiglio dei ministri economico-finanziari dell’Unione europea, ha deciso di aggiungere alladelle giurisdizioni fiscalmente non cooperative, mentre ha rimosso lee Oman “dopo aver approvato le necessarie riforme per migliorare il quadro della tassazione”. Ora12 le giurisdizioni sulla: le Samoa americane,, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Seychelles, Trinidad e Tobago, leVergini e Vanuatu. Naturalmente dellaUE non fanno parte i paesi europei che pure applicano regimi fiscali non sempre trasparenti e favorisco pratiche elusive. Si pendi a Lussemburgo, Olanda o Irlanda. Soddisfatto il ...

EP_President : Contento di salutare @GiuseppeConteIT a Bruxelles e ricordargli che l'@Europarl_IT è impegnato per far partire… - AnnalisaChirico : La Lega cambia collocazione in Europa? L’ho chiesto ieri al segretario della Lega @matteosalvinimi. Perché per arri… - clikservernet : Per Bruxelles le isole Cayman non sono più paradiso fiscale ed escono dalla lista nera. Entrano Anguilla e Barbados. - Noovyis : (Per Bruxelles le isole Cayman non sono più paradiso fiscale ed escono dalla lista nera. Entrano Anguilla e Barbado… - OurFutureBot : RT @andytuit: '#Riciclo degli #imballaggi in #plastica, Corte dei Conti Ue: “Bruxelles inverta la rotta o non si raggiungeranno gli obietti… -