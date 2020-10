Over Liner: il trucco più trendy arriva da New York e spopola! (Di martedì 6 ottobre 2020) E’ stato uno dei trend make-up più in voga dell’ultima New York Fashion Week. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’Over Liner: il trucco occhi con l’applicazione di eyeLiner grafico e fantasioso! Curiose di scoprire cos’è e come applicarlo per il vostro make-up trendy? Allora non perdetevi tutti i nostri suggerimenti beauty. Iniziamo! Over Liner: il trucco trendy che arriva da New York, cos’è? Questo Inverno, la tendenza in fatto di make-up è l’Over Liner. Ma di cosa si tratta nello specifico? La tecnica prevede che la riga di eyeLiner venga ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 6 ottobre 2020) E’ stato uno dei trend make-up più in voga dell’ultima NewFashion Week. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’: ilocchi con l’applicazione di eyegrafico e fantasioso! Curiose di scoprire cos’è e come applicarlo per il vostro make-up? Allora non perdetevi tutti i nostri suggerimenti beauty. Iniziamo!: ilcheda New, cos’è? Questo Inverno, la tendenza in fatto di make-up è l’. Ma di cosa si tratta nello specifico? La tecnica prevede che la riga di eyevenga ...

