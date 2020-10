Oms: “Uno su dieci contagiato dal Covid. Inizia un periodo difficile" (Di martedì 6 ottobre 2020) “Le nostre stime attuali ci dicono che circa il 10 per cento della popolazione mondiale potrebbe essere stata infettata da questo virus”. Lo ha detto Michael Ryan, capo delle emergenze dell’Oms, in una riunione del consiglio esecutivo dedicata al coronavirus. Finora i contagi accertati sono circa 35 milioni, ma secondo l’Oms potrebbero essere 760 milioni, su 7,6 miliardi di popolazione. “Inizia un periodo difficile. La malattia continua a diffondersi, la maggioranza della popolazione rimane a rischio”, ha avvertito. A rafforzare la tesi di Ryan ci sono i numeri, che a partire dall’Europa continuano a preoccupare, spingendo i governi a introdurre nuove misure restrittive. In Francia è tornato l’incubo del lockdown. In Spagna, uno dei Paesi più colpiti nel ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 ottobre 2020) “Le nostre stime attuali ci dicono che circa il 10 per cento della popolazione mondiale potrebbe essere stata infettata da questo virus”. Lo ha detto Michael Ryan, capo delle emergenze dell’Oms, in una riunione del consiglio esecutivo dedicata al coronavirus. Finora i contagi accertati sono circa 35 milioni, ma secondo l’Oms potrebbero essere 760 milioni, su 7,6 miliardi di popolazione. “un. La malattia continua a diffondersi, la maggioranza della popolazione rimane a rischio”, ha avvertito. A rafforzare la tesi di Ryan ci sono i numeri, che a partire dall’Europa continuano a preoccupare, spingendo i governi a introdurre nuove misure restrittive. In Francia è tornato l’incubo del lockdown. In Spagna, uno dei Paesi più colpiti nel ...

Adnkronos : Greta, Oms e attivisti di Hong Kong tra candidati a Nobel per la pace - ZZiliani : Dunque, il Napoli non giocherà perchè obbedisce a una legge statale che prevede la quarantena fiduciaria dopo conta… - Adnkronos : #Guerra (#Oms): 'Proroga stato d'emergenza scelta politica, non tecnica' - 1atnok : Donato Greco, luminare di epidemiologia e consulente OMS. #Dpcm #Covid_19 - Dissi__Dente : @maxdantoni 'l'Oms continua ad affermare che le maschere dovrebbero essere indossate da chiunque abbia sintomi come… -