Niente revisione del processo. Per Stasi chiuso ogni spiraglio

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 6 ottobre 2020) Cristina Bassi La Corte d'Appello rigetta la richiesta: "Non ci sono nuove prove significative". Il giovane sconta 16 anni No alladelsul delitto di Garlasco. A oltre 13 anni dall'omicidio di Chiara Poggi, per cui l'ex fidanzato Albertosconta una pena definitiva di 16 anni di carcere, la Corte d'appello di Brescia scrive l'ennesimo capitolo di una vicenda che sembra non vedere la fine. I giudici hanno respinto la richiesta diavanzata dalla difesa di. Quelle che venivano presentate nell'istanza presentata a giugno dall'avvocato Laura Panciroli come nuove prove non sarebbero invece tali. Tramonta così la possibilità di una riapertura del dibattimento. «Gli elementi fattuali - scrivono i giudici nel dispositivo - che si vorrebbero ...