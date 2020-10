NFL, le partite della Week 5 (Di martedì 6 ottobre 2020) Saranno Tampa Bay Buccaneers e Chicago Bears ad aprire la Week 5 di NFL, settimana che vedrà alcuni scontri parecchio interessanti. Week 5, BILLS-TITANS DA NON PERDERE La sfida del Thursday Night potrebbe rivelarsi già molto interessante. I Bears hanno cominciato molto bene la stagione e i Buccaneers, dopo la sconfitta con New Orleans, hanno aggiustato alcuni meccanismi di gioco e preso un buon ritmo. Con il ritorno, in ottima condizione, del duo Evans-Godwin, Brady può avere a disposizione un attacco potenzialmente molto letale. Week 5: turno delle 19:00 Il turno delle 19:00 di domenica da spazio a otto partite. Washington ospita al FedEx Field i Rams, in una gara molto difficile per gli uomini di Rivera. A Nashville, i Titans sfideranno i Bills. Due delle squadre più in forma di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 6 ottobre 2020) Saranno Tampa Bay Buccaneers e Chicago Bears ad aprire la5 di NFL, settimana che vedrà alcuni scontri parecchio interessanti.5, BILLS-TITANS DA NON PERDERE La sfida del Thursday Night potrebbe rivelarsi già molto interessante. I Bears hanno cominciato molto bene la stagione e i Buccaneers, dopo la sconfitta con New Orleans, hanno aggiustato alcuni meccanismi di gioco e preso un buon ritmo. Con il ritorno, in ottima condizione, del duo Evans-Godwin, Brady può avere a disposizione un attacco potenzialmente molto letale.5: turno delle 19:00 Il turno delle 19:00 di domenica da spazio a otto. Washington ospita al FedEx Field i Rams, in una gara molto difficile per gli uomini di Rivera. A Nashville, i Titans sfideranno i Bills. Due delle squadre più in forma di ...

Il riassunto della quarta domenica del 2020 NFL: fra Covid-19 e prove di forza

Fa strano parlare di NFL dopo tutto quello che è successo negli ultimi giorni, ma in un modo o nell'altro il nostro campionato preferito non sembra aver alcuna intenzione di fermarsi: la ...

