Napoli, donna aggredisce poliziotto che le chiede di indossare la mascherina (Di martedì 6 ottobre 2020) Napoli. Una donna ha aggredito un agente, che le aveva intimato di indossare la mascherina. La donna si trovava per strada, quando, avvicinata da una pattuglia della polizia, le è stato chiesto di mettere la mascherina.Il fatto è avvenuto nella centralissima Via Roma, davanti agli occhi dei passanti, sbigottiti. Le normative anti-covid del Governatore De Luca prevedono, infatti, che, anche all’aperto, debba essere indossata la mascherina. Per questa ragione, i due agenti le avevano indicato di indossarla. La donna ha, dapprima, iniziato a gridare, chiedendo agli agenti di mostrarle il testo della legge, poi ha opposto resistenza. Quando uno dei due uomini ha cercato di bloccarla, la donna ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 6 ottobre 2020). Unaha aggredito un agente, che le aveva intimato dila. Lasi trovava per strada, quando, avvicinata da una pattuglia della polizia, le è stato chiesto di mettere la.Il fatto è avvenuto nella centralissima Via Roma, davanti agli occhi dei passanti, sbigottiti. Le normative anti-covid del Governatore De Luca prevedono, infatti, che, anche all’aperto, debba essere indossata la. Per questa ragione, i due agenti le avevano indicato di indossarla. Laha, dapprima, iniziato a gridare,ndo agli agenti di mostrarle il testo della legge, poi ha opposto resistenza. Quando uno dei due uomini ha cercato di bloccarla, la...

