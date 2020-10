Mascherine all’aperto | dove e quando non è obbligatoria

Leggi su zon

(Di martedì 6 ottobre 2020) Ci sono delle eccezioni in cui sarà ancora consentito non indossare la mascherina, come ha chiarito il sottosegretario alla salute Zampa L’obbligo diin Italia presto entrerà in vigore ma, ovviamente, con delle eccezioni. Il nuovo Dpcm, che verrà varato mercoledì 7 ottobre da Giuseppe Conte, costringerà i cittadini ad indossare i dispositivi di sicurezza anche all’aria aperta, proprio come nei primi mesi della pandemia. Chi non lo farà rischia fino a 3mila euro di multa. Come ha però spiegato il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa, ci sono delle eccezioni, alcune circostanze in cui sarà consentito girare senza. Ecco le sue dichiarazioni. Pesanti sanzioni per i trasgressori “La mascherina va indossata sempresiamo con altre persone. Le sanzioni sono pesanti ...