“Lockdown di almeno 30 giorni” Gli esperti | “Unico modo per fermare seconda ondata”

"In diversi Paesi il numero di nuovi casi sta aumentando ancora e in molti – soprattutto all'interno della Regione Europea – la seconda ondata sta superando i picchi precedenti". È la tendenza segnalata dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel suo report in cui descrive l'andamento settimanale di Covid-19 nel mondo. L'Oms puntualizza che "questo fenomeno può essere in parte attribuito ai miglioramenti nelle capacità di sorveglianza nel corso del tempo". Ma certo è che il virus continua a circolare. Il premier Giuseppe Conte ha assicurato che, qualora dovessero aumentare, verranno adottate misure meno drastiche rispetto a quelle assunte dal mese di marzo. Come quelle che alcune regioni hanno adottato in questi giorni: mascherina obbligatoria 24 ore su 24 e ...

