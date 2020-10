Letizia di Spagna non sbaglia e il look bianco e nero è da imitare

Leggi su dilei

(Di martedì 6 ottobre 2020) Per la Reginacontinuano gli impegni ufficiali, insieme al marito Felipe VI. I due, come primo appuntamento della settimana, hanno partecipato a una delle loro convocazioni annuali per eccellenza, la presidenza del Consiglio di fondazione dell’Instituto Cervantes. L’incontro si è tenuto nel Palazzo Reale di El Pardo (invece che nel Palazzo Reale di Aranjuez come negli anni scorsi), a causa delle attuali circostanze che il paese sta attraversando a causa della pandemia. Come sempre tutti gli occhi sono stati puntati di lei: la Ortiz anche questa volta non ha deluso le aspettative, proponendo untutto da. Per questa importante occasione, la Regina disi è confermata icona di stile e di eleganza: ha conquistato tutti e ha riproposto uno dei suoi outfit preferiti, ...