Lazio, ecco la lista Uefa e quella per la Serie A: fuori Bastos, Radu solo in Champions (Di martedì 6 ottobre 2020) La Lazio ha reso noto in serata sia la lista per la Champions League che quella per la Serie A. E ci sono anche delle novità sorprendenti: la prima è che Bastos, di fatto, è fuori rosa. Il difensore infatti non è stato inserito in nessuna delle due liste e quindi, per il momento, dovrà guardare i compagni giocare. Ma non è tutto perché nella lista della Serie A manca un volto storico che è quello di Stefan Radu. Il difensore, infortunatosi nel corso del primo tempo del match contro l’Inter di domenica scorsa, è stato inserito solamente nella lista Champions e, a meno di cambi nel corso della stagione, non potrà ... Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) Laha reso noto in serata sia laper laLeague cheper laA. E ci sono anche delle novità sorprendenti: la prima è che, di fatto, èrosa. Il difensore infatti non è stato inserito in nessuna delle due liste e quindi, per il momento, dovrà guardare i compagni giocare. Ma non è tutto perché nelladellaA manca un volto storico che è quello di Stefan. Il difensore, infortunatosi nel corso del primo tempo del match contro l’Inter di domenica scorsa, è stato inserito solamente nellae, a meno di cambi nel corso della stagione, non potrà ...

Inter : ??? | ALLENAMENTO Pioggia battente al Centro Sportivo Suning: ecco tutte le foto dell'allenamento di oggi verso… - sportface2016 : #Lazio, le liste per la #Champions e per la #SerieA: #Bastos fuori rosa, #Radu escluso dal campionato - LazioNews1900 : Ecco la lista della #Lazio per la #SerieA - Aquila6811 : RT @Enrico1306: Ecco la lista ufficiale per la #SerieA della #Lazio. Non c'è #Radu. - infoitsport : Lazio, ipotesi condotta violenta: ecco quante giornate rischia Immobile -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio ecco Lazio, ecco la lista per il campionato: clamorosa esclusione di Radu La Lazio Siamo Noi Lazio, ecco la lista Uefa e quella per la Serie A: fuori Bastos, Radu solo in Champions

La Lazio ha reso noto in serata sia la lista per la Champions League che quella per la Serie A. E ci sono anche delle novità sorprendenti: la prima è che Bastos, di fatto, è fuori rosa. Il difensore ...

Giordano: "Di Inter e Napoli i migliori colpi di mercato. Lammers e Bakayoko..."

Poi Giordano, che a Napoli ha vinto uno scudetto nel 1987, ha aggiunto ulteriori dichiarazioni sulla lotta per il tricolore: "Juventus e Inter hanno ancora qualcosa in più, anche se i bianconeri dovev ...

Italia Under 20, i 30 convocati per il raduno a Parma

Il responsabile tecnico della Nazionale ha diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte all'appuntamento ...

La Lazio ha reso noto in serata sia la lista per la Champions League che quella per la Serie A. E ci sono anche delle novità sorprendenti: la prima è che Bastos, di fatto, è fuori rosa. Il difensore ...Poi Giordano, che a Napoli ha vinto uno scudetto nel 1987, ha aggiunto ulteriori dichiarazioni sulla lotta per il tricolore: "Juventus e Inter hanno ancora qualcosa in più, anche se i bianconeri dovev ...Il responsabile tecnico della Nazionale ha diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte all'appuntamento ...