Kim Kardashian e Kanye West positivo al Covid: «Lo aiutavo con guanti e visiera» (Di martedì 6 ottobre 2020) «Lo aiutavo ad alzarsi dal letto quando non si sentiva bene e gli cambiavo le lenzuola usando guanti e visiera». Kim Kardashian ricorda il complicato periodo in cui il marito, Kanye West, è stato positivo al coronavirus. «Era l’inizio della pandemia (in America, ndr), ancora non si sapeva bene cosa stesse succedendo», ha rivelato la showgirl a Grazia. «Per me è stata davvero un’esperienza spaventosa». Leggi su vanityfair (Di martedì 6 ottobre 2020) «Lo aiutavo ad alzarsi dal letto quando non si sentiva bene e gli cambiavo le lenzuola usando guanti e visiera». Kim Kardashian ricorda il complicato periodo in cui il marito, Kanye West, è stato positivo al coronavirus. «Era l’inizio della pandemia (in America, ndr), ancora non si sapeva bene cosa stesse succedendo», ha rivelato la showgirl a Grazia. «Per me è stata davvero un’esperienza spaventosa».

