Juventus, senti Di Gennaro: "Inter superiore ai bianconeri" (Di martedì 6 ottobre 2020) Il calciomercato si è finalmente concluso ed ora ci si può concentrare veramente solo sul calcio giocato. Sarà necessario attendere qualche settimana per capire quale squadra di Serie A si sarebbe mossa meglio durante questa anomala campagna acquisti. La Juventus ha chiuso la sessione ieri pomeriggio con l'ufficialità dell'ingaggio di Federico Chiesa, un'operazione complessiva che potrebbe fruttare nelle casse della Fiorentina circa 60 milioni di euro. Tra entrate ed uscite varie, Fabio Paratici è riuscito a portare a termine i principali compiti prefissati dalla società: abbattimento del monte ingaggi e riduzione dell'età media della rosa. Tuttavia, potrebbero mancare un paio di colpi che forse avrebbero reso la rosa a disposizione di Andrea Pirlo completa, tra cui l'acquisto di un esterno ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus senti Juve, senti Lippi: 'Se le cose vanno male, non è colpa di Pirlo' Calciomercato.com Juventus-Napoli, De Laurentiis ha tutti contro: unanimità tra i presidenti

Juventus-Napoli, “Un precedente imperdonabile”: tutti contro De Laurentiis, ha generato caos in Serie A. E’ caotica la situazione che si è generata dopo la decisione presa ...

Juventus Napoli, il ministro Spadafora: “Il campionato va ripensato”

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è tornato a parlare dopo l'incontro con il presidente della Figc Gravina: le novità ...

Juventus-Napoli, "Un precedente imperdonabile": tutti contro De Laurentiis, ha generato caos in Serie A. E' caotica la situazione che si è generata dopo la decisione presa ...

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è tornato a parlare dopo l'incontro con il presidente della Figc Gravina: le novità ...