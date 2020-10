Juventus | Rugani | “Buffon e Rabiot mi hanno consigliato la Ligue 1”

Leggi su sportface

(Di martedì 6 ottobre 2020) Danieleha concesso un’intervista al quotidiano transalpino ‘L’Equipe’, in occasione del suo arrivo come rinforzo estivo del Rennes, club militante in1. Il difensore italiano ha espresso entusiasmo per la nuova avventura francese, convinto che possa accrescere la sua maturità in ambito sportivo: “Gigi Buffon e Adrienmiparlato molto bene di questo campionato. Gigi è rimasto molto contento della mia scelta perché è convinto che sarò soddisfatto. Gigi mi ha parlato della finale della Coppa di Francia, mi ha detto che lo Stade Rennais era una squadra molto ben organizzata tatticamente. Mi ha anche detto che per questo era ‘una squadra non molto francese’“.