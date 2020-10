Inter, via al rinnovo di Lautaro: ingaggio da top player (Di martedì 6 ottobre 2020) Milano, 6 ottobre 2020 " E' il momento di rinnovare, dopo aver scampato l'assalto invernale del Barcellona . Lautaro Martinez ha iniziato il campionato a suon di gol e si candida a essere protagonista ... Leggi su quotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Milano, 6 ottobre 2020 " E' il momento di rinnovare, dopo aver scampato l'assalto invernale del Barcellona .Martinez ha iniziato il campionato a suon di gol e si candida a essere protagonista ...

AlfredoPedulla : #Dalbert-#Rennes, via libera #Inter: 2 milioni di prestito oneroso, diritto di riscatto a 13 - MarcoBovicelli : #Genoa, accordo col #Sassuolo per il prestito di #Scamacca: fiducia per #Ranocchia dopo summit Faggiano-entourage… - bianca_caimi : RT @passione_inter: Mercato chiuso, via ai rinnovi: non solo Lautaro, l'Inter lavora anche su Bastoni e Barella! - - pccpla : RT @calciomercatoit: ? ESCLUSIVO D’Amico: “#Napoli e #Inter rinforzate. #Osimhen il colpo dell’estate!” ? ?? #CMITmercato via @AleMontano17… - calciomercatoit : ? ESCLUSIVO D’Amico: “#Napoli e #Inter rinforzate. #Osimhen il colpo dell’estate!” ? ?? #CMITmercato via… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter via Inter, via al rinnovo di Lautaro: ingaggio da top player Quotidiano.net Inter, via al rinnovo di Lautaro: ingaggio da top player

Nulla di fatto, l’Inter non avrebbe mai ceduto Lautaro sotto prezzo e la resistenza ha pagato dopo l’ottimo inizio di stagione. Ma si sa, se il Barcellona chiama es i resiste dopo diventa necessario ...

Inter News – Prime voci su Conte: futuro già deciso?

INTER NEWS – Salvo qualche operazione in uscita non proprio ... “Di programmazione non c’è nulla – scrive Criscitiello – e se Conte quest’anno non vince andrà via con la coda tra le gambe e non potrà ...

Nulla di fatto, l’Inter non avrebbe mai ceduto Lautaro sotto prezzo e la resistenza ha pagato dopo l’ottimo inizio di stagione. Ma si sa, se il Barcellona chiama es i resiste dopo diventa necessario ...INTER NEWS – Salvo qualche operazione in uscita non proprio ... “Di programmazione non c’è nulla – scrive Criscitiello – e se Conte quest’anno non vince andrà via con la coda tra le gambe e non potrà ...