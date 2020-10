I tacchi alti fanno soffrire donne, i consigli degli esperti (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA – Non tutte le scarpe sono adatte a tutte le donne. Tra forma del piede, tipologia di arco plantare e patologie varie, scegliere il modello giusto è fondamentale per evitare traumi e dolori che, purtroppo, sono molto diffusi. Da un recente studio condotto dall’Institute of Health Sciences del Pakistan pubblicato su Health Science Journal è emerso infatti che l’86% delle donne prova dolori causati dai tacchi alti: in particolare, il 77,5% è affetto da dolori all’avampiedi, mentre il 6% associa il dolore alla zona centrale della pianta. Fenomeno che ha spinto sempre più donne a ribellarsi all’uso dei tacchi soprattutto quando viene imposto dalle aziende, come in Giappone, dove è nato il movimento #KuToo che ha coinvolto donne dello spettacolo e della cultura. Oltre a evitare tacchi più alti di 4 cm e limitare il loro utilizzo a meno di tre volte a settimana, secondo quanto riportato in una nota per ridurre i tempi di recupero in caso di infortunio gli esperti consigliano l’utilizzo della laserterapia.I DISTURBI PIÙ COMUNI Leggi su dire (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA – Non tutte le scarpe sono adatte a tutte le donne. Tra forma del piede, tipologia di arco plantare e patologie varie, scegliere il modello giusto è fondamentale per evitare traumi e dolori che, purtroppo, sono molto diffusi. Da un recente studio condotto dall’Institute of Health Sciences del Pakistan pubblicato su Health Science Journal è emerso infatti che l’86% delle donne prova dolori causati dai tacchi alti: in particolare, il 77,5% è affetto da dolori all’avampiedi, mentre il 6% associa il dolore alla zona centrale della pianta. Fenomeno che ha spinto sempre più donne a ribellarsi all’uso dei tacchi soprattutto quando viene imposto dalle aziende, come in Giappone, dove è nato il movimento #KuToo che ha coinvolto donne dello spettacolo e della cultura. Oltre a evitare tacchi più alti di 4 cm e limitare il loro utilizzo a meno di tre volte a settimana, secondo quanto riportato in una nota per ridurre i tempi di recupero in caso di infortunio gli esperti consigliano l’utilizzo della laserterapia.I DISTURBI PIÙ COMUNI

Dolori lombari, caviglie gonfie e doloranti, alluce valgo, infiammazione del tendine d’Achille e neuroma di Morton: questi alcuni dei disturbi che colpiscono sempre più spesso le donne che non rinunci ...

Secondo uno studio dell’Institute of Health Sciences del Pakistan l’86% delle donne è affetta da dolori provocati dal loro uso assiduo “Non so chi abbia ...

Dolori lombari, caviglie gonfie e doloranti, alluce valgo, infiammazione del tendine d'Achille e neuroma di Morton: questi alcuni dei disturbi che colpiscono sempre più spesso le donne che non rinunci ...