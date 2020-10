“Giudizi Universali” di Samuele Bersani, non certo una canzone d’amore (Di martedì 6 ottobre 2020) Chi non ricorda “Giudizi Universali” di Samuele Bersani. tutti la conoscono, ma avete mai ragionato sul suo significato? Poche canzoni sono rimaste nella memoria collettiva come Giudizi Universali di Samuele Bersani. Vincitrice del Premio Lunezia nel 1998 come miglior testo letterario, la canzone fu scelta ben due anni dopo come colonna sonora del film Chiedimi … L'articolo “Giudizi Universali” di Samuele Bersani, non certo una canzone d’amore proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 6 ottobre 2020) Chi non ricorda “Giudizi Universali” di. tutti la conoscono, ma avete mai ragionato sul suo significato? Poche canzoni sono rimaste nella memoria collettiva come Giudizi Universali di. Vincitrice del Premio Lunezia nel 1998 come miglior testo letterario, lafu scelta ben due anni dopo come colonna sonora del film Chiedimi … L'articolo “Giudizi Universali” di, nonunad’amore proviene da YesLife.it.

Pamela30764761 : RT @Ciorletta: @CremoniniCesare @SamueleBersani Ragazzi, non vi sarete mica innamorati? Intanto canto a squarciagola “il comico”, ma mi str… - Il_Pornografo : “Leggera, leggera si bagna la fiamma Rimane la cera e non ci sei più e non ci sei più e non ci sei e non ci sei” I… - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Samuele Bersani - Giudizi Universali -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - Fonzimarc79 : Samuele Bersani - Giudizi universali - Ciorletta : @CremoniniCesare @SamueleBersani Ragazzi, non vi sarete mica innamorati? Intanto canto a squarciagola “il comico”,… -

Ultime Notizie dalla rete : “Giudizi Universali”