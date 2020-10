Errori di stile | anche i vip si pentono!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 ottobre 2020) Ci sono scelte didi cui magari ci siamo pentite, quel vestito che in effetti non ci stava poi cosi bene o che non dovevamo indossare in quella determinata situazione. Be succedeai vip,loro si sono pentiti di alcunidiche hanno commesso. Ed ecco quindi che per la nostra rubrica Ma come ti vesti! ve ne mostriamo qualcuno. Errore dii vip sbagliano – credit: specchioedintornoJustin Timberlake e il suo total jeans Il cantante Justin Timberlake non ha davvero ancora superato il momento in cui, insieme alla collega Britney Spears hanno indossato un outfit total jeans. era il 2001 e l’evento era l’American Music Awards. Cappello da cowboy, look totalmnte jeans, gioco di patchwork per movimentare, tasca ...