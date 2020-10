Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi, storia seria? Tatuaggio in comune con scritto ‘Sempre con me’ (Di martedì 6 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci continua ad essere una delle protagoniste assolute di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dalla vicinanza speciale con Pierpaolo Pretelli alle parole dell’ex marito Flavio Briatore, nella puntata di oggi, martedì 6 ottobre, di Mattino 5 si è anche parlato del suo rapporto con Francesco Bettuzzi. L’imprenditore è stato un presunto ex della showgirl e pare proprio che tra i due la storia sia stata pure importante. La conferma? Avrebbero addirittura un Tatuaggio in comune. Di che tattoo si tratta? Della scritta per sempre con me, sicuramente non scelta a caso. Cerchiamo di scoprire qualcosa in più al riguardo e scopriamo che cosa è stato detto a Mattino 5. Mattino 5, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 6 ottobre 2020)continua ad essere una delle protagoniste assolute di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dalla vicinanza speciale con Pierpaolo Pretelli alle parole dell’ex marito Flavio Briatore, nella puntata di oggi, martedì 6 ottobre, di Mattino 5 si è anche parlato del suo rapporto con. L’imprenditore è stato un presunto ex della showgirl e pare proprio che tra i due lasia stata pure importante. La conferma? Avrebbero addirittura unin. Di che tattoo si tratta? Della scritta per sempre con me, sicuramente non scelta a caso. Cerchiamo di scoprire qualcosa in più al riguardo e scopriamo che cosa è stato detto a Mattino 5. Mattino 5, ...

