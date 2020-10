DayDreamer, anticipazioni: Enzo Fabbri e Aylin verranno arrestati! (Di martedì 6 ottobre 2020) DayDreamer-Le Ali del sogno continua ad appassionare il pubblico di canale 5 con nuove e intriganti vicende. L’amore tra Can e Sanem verrà continuamente messo alla prova e per loro vi saranno molti ostacoli da superare. Tra le persone che cercheranno di mettere loro i bastoni tra le ruote ci saranno Aylin ed Enzo Fabbri. I due si saranno alleati per rovinare Can e l’agenzia pubblicitaria e non si faranno scrupoli ad ingannare anche Deren, sottraendole i bozzetti per la campagna pubblicitaria di Makinon. L’imprenditore francese questa volta, dovrà fare i conti con la sua assistente Myne la quale, scoperte le malefatte del suo capo, lo denuncerà alla polizia. Fabbri e la sua complice Aylin finiranno dietro le sbarre! DayDreamer, ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 6 ottobre 2020)-Le Ali del sogno continua ad appassionare il pubblico di canale 5 con nuove e intriganti vicende. L’amore tra Can e Sanem verrà continuamente messo alla prova e per loro vi saranno molti ostacoli da superare. Tra le persone che cercheranno di mettere loro i bastoni tra le ruote ci sarannoed. I due si saranno alleati per rovinare Can e l’agenzia pubblicitaria e non si faranno scrupoli ad ingannare anche Deren, sottraendole i bozzetti per la campagna pubblicitaria di Makinon. L’imprenditore francese questa volta, dovrà fare i conti con la sua assistente Myne la quale, scoperte le malefatte del suo capo, lo denuncerà alla polizia.e la sua complicefiniranno dietro le sbarre!, ...

redazionetvsoap : Un nuovo brutto scherzo della mamma di Can... #DayDreamer #Anticipazioni - Susannagr17 : Daydreamer prende il posto de Il Segreto: la Petizione delle fan di Can Yaman - tuttotv_info : Daydreamer – Le ali del sogno, le trame di sabato 10 e domenica 11 ottobre 2020 - Daydreamer – Le ali del sogno, le… - MariaBallone : RT @infoitcultura: Can Yaman, anticipazioni Daydreamer: amore già scritto - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni: Mevkibe teme che Can stia prendendo in giro Sanem - #Daydreamer #anticipazioni: #Mevkibe -