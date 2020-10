Daspo anti rissa, stretta al carcere duro del 41 bis e altre «tolleranze zero» (Di martedì 6 ottobre 2020) Ogni governo ne ha una: la «tolleranza zero» in salsa giallo-rossa riguarda le risse. Che naturalmente sono state scoperte con l’omicidio del povero Willy Duarte ucciso di botte a Colleferro il 5 settembre scorso da una banda di violenti. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che ne ha subito rivendicato la paternità su Facebook, ha perciò ottenuto che tra le norme del dl Sicurezza, approvato nel Cdm di lunedì notte, ci fosse un «Daspo antirisse» per i violenti, come lo … Continua L'articolo Daspo anti rissa, stretta al carcere duro del 41 bis e altre «tolleranze zero» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 6 ottobre 2020) Ogni governo ne ha una: la «tolleranza» in salsa giallo-rossa riguarda le risse. Che naturalmente sono state scoperte con l’omicidio del povero Willy Duarte ucciso di botte a Colleferro il 5 settembre scorso da una banda di violenti. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che ne ha subito rivendicato la paternità su Facebook, ha perciò ottenuto che tra le norme del dl Sicurezza, approvato nel Cdm di lunedì notte, ci fosse un «risse» per i violenti, come lo … Continua L'articoloaldel 41 bis e» proviene da il manifesto.

Il nuovo Decreto Sicurezza inasprisce le pene per il reato di rissa semplice o aggravata da lesioni e morte e introduce il Daspo per l’accesso ai locali pubblici. Rissa fuori da un locale notturno, pe ...

Rai Radio1: "Radio anch'io", con Giorgio Zanchini

Roma, 6 ott. (askanews) - Le nuove regole contro il Covid, con un focus sulla nuova stretta. E' l'apertura di "Radio Anch'io" in onda mercoledì 7 ottobre, alle 7.30, su Radio1. Nel corso della trasmis ...

Calabria, la presidente Santelli balla senza mascherina: violate le norme anti-Covid

La presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, festeggia la vittoria elettorale di Rosaria Succurro, eletta sindaco di San Giovanni in Fiore (Cosenza), ballando la tarantella senza rispettare l ...

