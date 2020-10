Covid in Campania, oggi 395 contagiati: già 15 mila positivi dall'inizio dell'epidemia (Di martedì 6 ottobre 2020) C'è una lieve flessione nel numero di contagiati in Campania dopo sei record consecutivi: oggi ci sono 395 nuovi positivi , 36 in meno di ieri ma con 197 tamponi in meno effettuati. È questo l'esito ... Leggi su leggo (Di martedì 6 ottobre 2020) C'è una lieve flessione nel numero diindopo sei record consecutivi:ci sono 395 nuovi, 36 in meno di ieri ma con 197 tamponi in meno effettuati. È questo l'esito ...

Quello che è accaduto è la fotografia di come la Regione stia affrontando l'emergenza Covid in Campania. Regnano approssimazione ed incompetenza". "In queste circostanze - attaccano gli ...

In aumento i contagi da Covid nel nostro Paese ... La regione con più casi è ancora la Campania (395), seguita da Lombardia (350), Lazio (275) e Piemonte (259). Nessuna regione a zero, la ...

