Cagliari. Nuova sistemazione per il clochard di via Dante (Di martedì 6 ottobre 2020) Grazie al professionale intervento di tutoraggio e convincimento da parte delle assistenti sociali del Comune, ha trovato una Nuova sistemazione il clochard che da cinque anni viveva nella via Dante. Un uomo di cinquant’anni che, in compagnia del suo cane e con i suoi pochi indumenti, passava le sue giornate in condizioni precarie, e che ha manifestato una grande felicità per la Nuova sistemazione in una stanza in città. Ciò gli consentirà una vita decorosa e maggiori condizione di sicurezza. “Nello scorso mese di agosto il servizio sociale del Comune di Cagliari è intervenuto con tempestività – afferma l’assessora alle Politiche sociali Viviana Lantini – trovando una ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 6 ottobre 2020) Grazie al professionale intervento di tutoraggio e convincimento da parte delle assistenti sociali del Comune, ha trovato unailche da cinque anni viveva nella via. Un uomo di cinquant’anni che, in compagnia del suo cane e con i suoi pochi indumenti, passava le sue giornate in condizioni precarie, e che ha manifestato una grande felicità per lain una stanza in città. Ciò gli consentirà una vita decorosa e maggiori condizione di sicurezza. “Nello scorso mese di agosto il servizio sociale del Comune diè intervenuto con tempestività – afferma l’assessora alle Politiche sociali Viviana Lantini – trovando una ...

infoitsport : Ounas è arrivato a Cagliari: 'Sono molto contento e carico per questa nuova avventura! Rog? Mi ha detto che ci sono… - ScopriMilano : RYANAIR LANCIA LA NUOVA ROTTA CAGLIARI-TORINO - Festivalscienza : Ormai manca un mese alla nuova edizione del #cagliariscienza20 e a #Cagliari fervono i preparativi per portare la s… - italiavola : Ryanair lancia la nuova rotta tra Cagliari e Torino - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Cagliari, Ounas è arrivato in città: 'Sono molto contento e carico per questa nuova avventura' -