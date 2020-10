Barcellona | arrestato John McAfee | il re dell’ antivirus

(Di martedì 6 ottobre 2020)per frode, all’aeroporto di, il creatore del celebre, che porta il suo nome. L’uomo era ricercato da anni., 75 anni, era stato condannato lo scorso giugno dal Dipartimento di Giustizia USA. L’accusa era quella di evasione fiscale e mancata compilazione delle dichiarazioni dei redditi dal 2014 al 2018. Nello specifico,non aveva denunciato i valori relativi agli utili di criptovalute, consulenze, interventi pubblici e, persino, vendite dei diritti, per un documentario sulla sua vita. Ha, inoltre, utilizzato dei prestanome, a cui erano intestati yatch, ville e versamenti bancari. Rischia fino a 30 anni di carcere. Già, nel 2019,era stato, dopo esser ...

