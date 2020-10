Azzolina: nessun impatto sui contagi dalla scuola (Di martedì 6 ottobre 2020) La ministra dell'Istruzione nega intanto che sia stata la ripartenza della scuola a caiusare l'aumento dei contagi: gli studenti positivi sono lo 0,021%; i professori lo 0,047%, il personale non ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 6 ottobre 2020) La ministra dell'Istruzione nega intanto che sia stata la ripartenza dellaa caiusare l'aumento dei: gli studenti positivi sono lo 0,021%; i professori lo 0,047%, il personale non ...

La ministra dell'Istruzione nega intanto che sia stata la ripartenza della scuola a caiusare l'aumento dei contagi: gli studenti positivi sono lo 0,021%; i professori lo 0,047%, il personale non ...

