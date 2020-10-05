Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2020 ore 18:45 (Di lunedì 5 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 5 OTTOBRE 2020 ORE 18:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO COL GRA DOVE AL MOMENTO PERMANGONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma-SUD; MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA; SULLA CASSIA, TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PER CHI VIAGGIA SULLA FLAMINIA SI RALLENTA TRA CORSO DI FRANCIA E LABARO IN USCITA; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E SETTECAMINI NEI DUE SENSI DI MARCIA; SULLA CASILINA CODE TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SULLA PONTINA FORTI ... Leggi su romadailynews
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