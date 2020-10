Vergogna a Verona, immigrato aggredisce a calci e schiaffi un disabile italiano (video) (Di lunedì 5 ottobre 2020) Vergognoso episodio di violenza registrato a Verona: un immigrato aggredisce un disabile italiano a calci nella schiena e schiaffi in faccia. E allora viende da chiedersi: che fine ha fatto il sogno buonista dell’accoglienza e della integrazione? Dove è svanito il miraggio del rispetto della dignità umana? Della difesa dei più deboli? Non sappiamo rispondere. Ma è certo che vicende come quella accaduta nella città scaligera, rivelano i risvolti da incubo di quei sogni. Il lato oscuro di quelle illusioni… Nel frattempo, riflettiamo sul fatto che, se non ci fossero le immagini a documentarlo, si stenterebbe a crederci. Di più: fa fatica e fa male guardare il video postato su Twitter dal sito ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Vergognoso episodio di violenza registrato a: ununnella schiena ein faccia. E allora viende da chiedersi: che fine ha fatto il sogno buonista dell’accoglienza e della integrazione? Dove è svanito il miraggio del rispetto della dignità umana? Della difesa dei più deboli? Non sappiamo rispondere. Ma è certo che vicende come quella accaduta nella città scaligera, rivelano i risvolti da incubo di quei sogni. Il lato oscuro di quelle illusioni… Nel frattempo, riflettiamo sul fatto che, se non ci fossero le immagini a documentarlo, si stenterebbe a crederci. Di più: fa fatica e fa male guardare ilpostato su Twitter dal sito ...

Alex_Manni : @grigiestanze @Alex_Cavasinni Basta citare, senza voler scomodare BVB e Barça, Lecce Cagliari, Bologna, Verona, Fio… - Delpinsky : @RaiSport RaiSport, che vergogna. Aggirare un regolamento sportivo, per il proprio tornaconto, è da ladroni e vigli… - dukeonyx57 : @IvanCappuccio @juventusfc @sscnapoli Onore alla @OfficialUSS1919 , squadra campana, che va a giocare a #Verona e a… - Alessandrouda19 : @Samuel95543647 @juventusfc Solo vergogna, provo per voi. Il Napoli non parte, ma la Salernitana con due positivi h… - FabioNac7 : @ZZiliani Ma non scherziamo, è una pagliacciata assurda..in tutto il mondo si sta giocando seguendo i protocolli, i… -

Ultime Notizie dalla rete : Vergogna Verona Calciomercato Torino, sorpasso del Verona per Kalinic: affare in chiusura Toro News Soldi al carnevale in campagna elettorale, Rando criticato dal PD

Il lungo carnevale veronese si è concluso lo scorso 13 settembre, «ma per l'inossidabile assessore allo sport e alle manifestazioni di Verona Filippo Rando il ... per raccattare qualche voto è una ...

Il lungo carnevale veronese si è concluso lo scorso 13 settembre, «ma per l'inossidabile assessore allo sport e alle manifestazioni di Verona Filippo Rando il ... per raccattare qualche voto è una ...