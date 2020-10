Udinese | Pussetto torna dal Watford

Advertising

Ignacio Pussetto, attaccante argentino di 24 anni, torna all'Udinese in prestito dal Watford, l'altra società della famiglia Pozzo, fino al 30 giugno 2021. Era arrivato in Friuli la prima volta ...Ignacio Pussetto, attaccante argentino di 24 anni, torna all'Udinese in prestito dal Watford, l'altra società della famiglia Pozzo, fino al 30 giugno 2021. Era arrivato in Friuli la prima volta nell'e ...