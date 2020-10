Torino, intossicata dal mosto cade nel tino: muore così una 48enne (Di lunedì 5 ottobre 2020) Torino, una donna è morta dopo essere rimasta intossicata dal mosto: caduta da sola nelle cantine, ha perso i sensi ed è caduta nel tino. A dare l’allarme è stato il compagno della vittima. Una tragedia inaspettata, quella avvenuta a Crema, in provincia di Torino. Secondo quanto si apprende, una donna di 48 anni è … L'articolo Torino, intossicata dal mosto cade nel tino: muore così una 48enne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 5 ottobre 2020), una donna è morta dopo essere rimastadal: caduta da sola nelle cantine, ha perso i sensi ed è caduta nel. A dare l’allarme è stato il compagno della vittima. Una tragedia inaspettata, quella avvenuta a Crema, in provincia di. Secondo quanto si apprende, una donna di 48 anni è … L'articolodalnelcosì unaproviene da www.meteoweek.com.

