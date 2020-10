“Ti proteggo io Una storia d’Amore è contro la mafia” di Alessandro Lucà

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Tiio. Unad’Amore èla mafia diLucà è un romanzo delicato e struggente, è un’opera che riesce a riflettere sulla bestialità della mafia raccontando unad’amore. Come accade nel titolo del romanzo in cui la parola “amore” ha la prima lettera in maiuscolo, così nell’opera si sottolinea la forza di questo sentimento che riesce, se non a sconfiggere, almeno a tener testa e a essere d’esempio a chi semina solo odio, violenza e soprusi. È ladi Stefano Conti, uno scrittore esordiente che ha pubblicato un libro di grande successo ispirato da una cocente delusione amorosa; ma è soprattutto ladi Rossano Caruso, un uomo che ...