Simona Ventura a “Uno Mattina” | “Ho un debole per…”

BlogSocialTv1 : RT @BlogSocialTv1: RAI2: SIMONA VENTURA INTERVISTA CHIARA FERRAGNI – UNA SERATA EVENTO @ChiaraFerragni @Simo_Ventura @RaiDue @ludimeo. http… - Alessia38014305 : @Simo_Ventura ciao Simona sei bellissima sono piccola mi chiamo Alessia ho 14 anni????? - 8antonio8989 : Mi manca il trio Simona Ventura, Mara Venier e Luca Giurato - soloversacexme : RT @nick_olaus: io appena vedo simona ventura in tv - carpi_ale : RT @nick_olaus: io appena vedo simona ventura in tv -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura

Yeslife

Simona Ventura si prepara a tornare in tv, ma nel frattempo si gode i momenti con la famiglia e in particolare con mamma e sorella ...In inverno su Rai Uno arriverà The Voice Senior: il talent con tutti aspieanti cantanti over 60 è condotto da Antonella Clerici.