Riscossione, in arrivo valanga di cartelle esattoriali (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il 15 ottobre riprenderanno i pignoramenti di stipendi e le ingiunzioni fiscali, fatti salvi eventuali differimenti che il Governo potrebbe introdurre con il prossimo Dpcm. L'Agenzia delle Entrate e della Riscossione riprenderà dunque l'attività di Riscossione delle cartelle esattoriali. Sono circa 9 milioni le cartelle pronte ad essere notificate, secondo i calcoli del Sole24Ore, e riguarderanno i pignoramenti su stipendi o pensioni, gli accertamenti esecutivi, le ingiunzioni fiscali degli enti territoriali, gli accertamenti dei Comuni. Dei 9 milioni di cartelle sospese fino al 15 ottobre, il 90% è inferiore ai 5mila euro e solo il 36% dei casi riguarda tasse non pagate. Nonostante le pressioni delle associazioni di categoria e delle ...

