Riscaldamento inverno 2020, le date di accensione regione per regione (Di lunedì 5 ottobre 2020) I condomini con impianti di Riscaldamento centralizzati, per poter dare il via alle stagioni più fredde, e poter dunque usufruirvi, devono sottostare a particolari leggi. La legge (n. 10/1991 e del DPR n. 412/1993 e successive modifiche) ha suddiviso dettagliatamente l’Italia sulla base di diverse zone climatiche che sono state costituite rispetto alle temperature medie registrate durante il corso dell’anno. L’unità di misura utilizzata è il grado-giorno. Sono questi parametri qua a far dipendere le date di accensione del Riscaldamento, nonché il numero di ore in cui è possibile goderne. Nel caso in cui dovessero verificarsi condizioni climatiche particolari, invece, spetta al sindaco del comune di appartenenza stabilire eventuali cambiamenti alla norma. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) I condomini con impianti dicentralizzati, per poter dare il via alle stagioni più fredde, e poter dunque usufruirvi, devono sottostare a particolari leggi. La legge (n. 10/1991 e del DPR n. 412/1993 e successive modifiche) ha suddiviso dettagliatamente l’Italia sulla base di diverse zone climatiche che sono state costituite rispetto alle temperature medie registrate durante il corso dell’anno. L’unità di misura utilizzata è il grado-giorno. Sono questi parametri qua a far dipendere ledidel, nonché il numero di ore in cui è possibile goderne. Nel caso in cui dovessero verificarsi condizioni climatiche particolari, invece, spetta al sindaco del comune di appartenenza stabilire eventuali cambiamenti alla norma. ...

Advertising

Wilsondechet : Al lavoro hanno acceso il riscaldamento. Ora, capisco che fuori faccia freddo ma sto sudando. A palla lo hanno mess… - pinguirabbit : @PinnaPinn Se hai il riscaldamento a pavimento, puoi usarli come sottopiante in inverno! - fabrywifi2_0 : Quindi @c_appendino quest'inverno a scuola avremo finestre aperte e riscaldamento acceso. Poi mi spieghi come facciamo con l'inquinamento ?? - _yaoxi_ : Anche perché la signora sotto non ha ancora acceso il riscaldamento. Quando lo accende lei, noi in teoria potremmo… - lovinatsu : eravamo all’aperto faceva un freddo cane c’era la bora ora siamo in macchina riscaldamento sparato a palla ah mi mancava l’inverno -

Ultime Notizie dalla rete : Riscaldamento inverno Riscaldamento, decise le date di accensione per il 2020: regione per regione Caffeina Magazine Termostato Netatmo: fino a 110€ di buoni Amazon

Oggi Amazon propone con un fortissimo sconto uno degli accessori più utili per la casa, il termostato Netatmo Wi-Fi per la caldaia.

Autunno all'esterno: come riscaldare la veranda

Il caminetto utilizzato soprattutto all’interno, è un’alternativa anche per l’outdoor. La caratteristica principale del sistema di riscaldamento è quella di creare un ambiente accogliente e rilassante ...

Oggi Amazon propone con un fortissimo sconto uno degli accessori più utili per la casa, il termostato Netatmo Wi-Fi per la caldaia.Il caminetto utilizzato soprattutto all’interno, è un’alternativa anche per l’outdoor. La caratteristica principale del sistema di riscaldamento è quella di creare un ambiente accogliente e rilassante ...