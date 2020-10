Recovery Fund, Casellati “Senza progetto bazooka è pistola ad acqua” (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – L'accordo raggiunto in Europa sul Recovery Fund “ci vedeva destinatari di 209 miliardi. Ma oggi ci troviamo di fronte all'ennesima discussione tra Paesi frugali e non e al dubbio se queste somme arriveranno, quando e a quali condizioni. E' incredibile. Sembra di essere nel gioco dell'oca: si torna alle posizioni precedenti”. Lo dice la presidente del Senato Elisabetta Casellati in una intervista al “Corriere della Sera”. “Dalla fine del lockdown si parla di ripresa, ma oggi, dopo 5 mesi, tante parole e niente fatti – aggiunge -. Non c'è una visione strategica del Paese, una visione lungimirante del futuro e dello sviluppo. Si mettono delle toppe, ma in realtà non ci si occupa dei veri problemi la cui soluzione identifica una chiara linea politica. E' come ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – L'accordo raggiunto in Europa sul“ci vedeva destinatari di 209 miliardi. Ma oggi ci troviamo di fronte all'ennesima discussione tra Paesi frugali e non e al dubbio se queste somme arriveranno, quando e a quali condizioni. E' incredibile. Sembra di essere nel gioco dell'oca: si torna alle posizioni precedenti”. Lo dice la presidente del Senato Elisabettain una intervista al “Corriere della Sera”. “Dalla fine del lockdown si parla di ripresa, ma oggi, dopo 5 mesi, tante parole e niente fatti – aggiunge -. Non c'è una visione strategica del Paese, una visione lungimirante del futuro e dello sviluppo. Si mettono delle toppe, ma in realtà non ci si occupa dei veri problemi la cui soluzione identifica una chiara linea politica. E' come ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Recovery Fund: l'Italia ha cantato vittoria troppo presto Il Sole 24 ORE Coronavirus, Bonaccini: «Sì a regole condivise fra governo e regioni»

«Il contrasto alla pandemia – dice Bonaccini – richiede la massima condivisione, così come la definizione del piano di ricostruzione nazionale per l’utilizzo dei fondi del Recovery Fund ha ...

