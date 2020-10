Mercato Juve, colpo Emerson Palmieri: via libera dal Chelsea (Di lunedì 5 ottobre 2020) Fuori De Sciglio, dentro Emerson Palmieri? Il calcioMercato della Juventus vive l’ultima giornata della sessione di trattative e deve ancora sistemare tanto, forse troppo, agli occhi dei sostenitori bianconeri. Fabio Paratici sembrava essere rimasto incagliato nella difficile questione cessione degli esuberi, vero punto di snodo da risolvere per sbloccare definitivamente gli arrivi. Pare essere il caso di Federico Chiesa e Douglas Costa, con l’ala della Fiorentina che sarebbe sempre più vicina all’approdo alla corte di Andrea Pirlo grazie alla partenza del brasiliano direzione Bayern Monaco, ma non solo. Con il prestito del terzino ex Milan, ormai ai margini del progetto Juve, anche un altro obiettivo di Mercato potrebbe tornare di moda: stiamo parlando ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Fuori De Sciglio, dentro? Il calciodellantus vive l’ultima giornata della sessione di trattative e deve ancora sistemare tanto, forse troppo, agli occhi dei sostenitori bianconeri. Fabio Paratici sembrava essere rimasto incagliato nella difficile questione cessione degli esuberi, vero punto di snodo da risolvere per sbloccare definitivamente gli arrivi. Pare essere il caso di Federico Chiesa e Douglas Costa, con l’ala della Fiorentina che sarebbe sempre più vicina all’approdo alla corte di Andrea Pirlo grazie alla partenza del brasiliano direzione Bayern Monaco, ma non solo. Con il prestito del terzino ex Milan, ormai ai margini del progetto, anche un altro obiettivo dipotrebbe tornare di moda: stiamo parlando ...

