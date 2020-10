Mascherine obbligatorie, Conte salva Zingaretti e De Luca dai ricorsi al Tar (Di lunedì 5 ottobre 2020) Le ordinanze locali dei Governatori vengono dichiarate illegittime dai giudici del Tar? Niente paura, ci pensa Conte a farle rispettare… Con il nuovo Dpcm il premier è pronto a imporre con una legge di Stato l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, salvando così Zingaretti e De Luca. In particolare il governo eviterebbe “la seconda musata al Governatore del Lazio, quella che si andrebbe ad aggiungere alla bocciatura dell’obbligo di vaccino e per gli ultra sessantenni e a quella del ‘tempario per le visite specialistiche'”, riferisce il sito affartitaliani.it. Sono continui i ricorsi al Tar che bollano le ordinanze locali come illegittime. I giuristi, infatti, bocciano i provvedimenti regionali sulla base della loro ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 5 ottobre 2020) Le ordinanze locali dei Governatori vengono dichiarate illegittime dai giudici del Tar? Niente paura, ci pensaa farle rispettare… Con il nuovo Dpcm il premier è pronto a imporre con una legge di Stato l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto,ndo cosìe De. In particolare il governo eviterebbe “la seconda musata al Governatore del Lazio, quella che si andrebbe ad aggiungere alla bocciatura dell’obbligo di vaccino e per gli ultra sessantenni e a quella del ‘tempario per le visite specialistiche'”, riferisce il sito affartitaliani.it. Sono continui ial Tar che bollano le ordinanze locali come illegittime. I giuristi, infatti, bocciano i provvedimenti regionali sulla base della loro ...

Advertising

SkyTG24 : Coronavirus, il governo pensa di estendere obbligo mascherina all'aperto in tutta Italia - Agenzia_Ansa : #Mascherine obbligatorie anche all'aperto, chiusure anticipate dei locali e feste private a numero ridotto: queste… - Agenzia_Ansa : #Gualtieri: 'No a nuovi #lockdown'. Nel nuovo dpcm misure come le mascherine obbligatorie anche all'aperto e le chi… - morena_bonezzi : RT @fdragoni: Se le mascherine saranno obbligatorie all'aperto dovrete per forza chiudere di nuovo bar e ristoranti con un #lockdown. Opp… - TorinoNews24 : Covid – Mascherine obbligatorie all'aperto ovunque, multe salate in arrivo... -