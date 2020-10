Lo “spettacolo assurdo” di Juve-Napoli all’estero se lo filano pochissimo

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 5 ottobre 2020) “Uno spettacolo assurdo”, lo chiama la Faz. Ma uno spettacolo che all’estero interessa il giusto, per non dire molto poco. Sui giornali stranieri la triste pagina dintus-chiusa a tavolino dopo 45 minuti di attesa burocratica – lache aspetta nel tunnel dello Stadium, con gli arbitri, che ilspunti all’improvviso da non si sa dove – finisce registrata come notizia di cronaca. Senza ulteriori indugi. Per la Faz, nel consueto pezzone riassuntivo dei fatti principali del weekend europeo, “lo spettacolo assurdo” è solo la decima notizia: dopo i “cappottoni” subiti dalle big inglesi e il riepilogo della giornata della Liga. Nemmeno un fatto così dirompente, qui da noi, ribalta la gerarchia delle notizie. E così sullo ...