Live Non è la D'Urso, Manila Gorio rivela: "Ho avuto una relazione con Pierpaolo Pretelli" (Di lunedì 5 ottobre 2020) "Ho conosciuto Pierpaolo a una festa nel gennaio del 2020. Dopo questa festa lui è stato molto carino con me, a parte che abbiamo vissuto dei momenti molto particolari. Non ha avuto problemi a raccontarmi la sua vita. Poi ci siamo allontanati, e ci siamo riavvicinati otto mesi dopo: ed è partita una relazione molto importante". A rivelarlo è la modella transessuale Manila Gorio che, ospite in collegamento dell'ultima puntata di Live Non è la D'Urso, è tornata a parlare della relazione che a suo dire avrebbe avuto con Pierpaolo Pretelli, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip salito alla ribalta per il suo flirt con Elisabetta Gregoraci.

