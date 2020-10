Inter, adesso è ufficiale: Matteo Darmian saluta il Parma, è nerazzurro (Di lunedì 5 ottobre 2020) Mancava solo l’ufficialità e adesso è arrivata anche quella: Matteo Darmian è un nuovo giocatore dell’Inter. Il difensore azzurro si trasferisce dal Parma ai nerazzurri a titolo temporaneo come si legge sul sito ufficiale della Lega di Serie A che certifica il deposito del contratto del nuovo rinforzo per Antonio Conte che va a completare il reparto. L’ex Manchester United ha chiuso la sua esperienza al Parma giocando ieri contro il Verona, nel match vinto per 1-0: “Si è dimostrato un grande uomo e per questo lo voglio ringraziare”, aveva detto ieri l’allenatore Fabio Liverani. Da oggi per Darmian comincia una nuova avventura, quella nerazzurra. Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) Mancava solo l’ufficialità eè arrivata anche quella:è un nuovo giocatore dell’. Il difensore azzurro si trasferisce dalai nerazzurri a titolo temporaneo come si legge sul sitodella Lega di Serie A che certifica il deposito del contratto del nuovo rinforzo per Antonio Conte che va a completare il reparto. L’ex Manchester United ha chiuso la sua esperienza algiocando ieri contro il Verona, nel match vinto per 1-0: “Si è dimostrato un grande uomo e per questo lo voglio ringraziare”, aveva detto ieri l’allenatore Fabio Liverani. Da oggi percomincia una nuova avventura, quella nerazzurra.

