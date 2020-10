Il paradosso della piattaforma Rousseau (Di lunedì 5 ottobre 2020) Può esistere un Movimento 5 Stelle senza la piattaforma Rousseau? Inoltrandosi nella giungla legale grillina, ci si trova subito di fronte a un paradosso: se il M5S vuole cambiare il proprio statuto, che riconosce la centralità di Rousseau, deve per statuto fare esprimere i propri aderenti. Ma gli iscritti al M5S coincidono con quelli della piattaforma Rousseau. Dunque, se il M5S volesse liberarsi di Casaleggio dovrebbe chiedere a lui di indire una consultazione. Per districarci in questo labirinto giuridico interpelliamo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 5 ottobre 2020) Può esistere un Movimento 5 Stelle senza la? Inoltrandosi nella giungla legale grillina, ci si trova subito di fronte a un: se il M5S vuole cambiare il proprio statuto, che riconosce la centralità di, deve per statuto fare esprimere i propri aderenti. Ma gli iscritti al M5S coincidono con quelli. Dunque, se il M5S volesse liberarsi di Casaleggio dovrebbe chiedere a lui di indire una consultazione. Per districarci in questo labirinto giuridico interpelliamo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Anche a Lunamatrona si registra il primo caso di coronavirus e, come accade in ogni piccola comunità, è scattato il tam tam mediatico e il panico incontrollato su chat e social. Alessandro Merici, sin ...

