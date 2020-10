Il focolaio Erasmus a Napoli dopo le feste di benvenuto

(Di lunedì 5 ottobre 2020)quello di Bologna anche ac’è undi Coronavirus tra gli studenti. E probabilmente c’è un collegamento: alcuni degli studenti spagnoli risultati positivi a Bologna erano stati in visita aincontrando altri ragazzi arrivati all’università Federico II il loro percorso. Insieme avrebbero partecipato ae cene, partecipando anche a una gita a Positano e alla cena nella trattoria dei Quartieri chiusa il 25 settembre. Spiega il Mattino: Altri trenta studenti dell’sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta di studenti in prevalenza provenienti dalla Spagna, e in piccola minoranza colleghi di Francia, Portogallo e Germania. Il...

fattoquotidiano : Bologna, 60 studenti Erasmus positivi: focolaio partito da una festa universitaria. Il rettore: “Rispettate le misu… - JohnHard3 : Bologna, 60 studenti Erasmus positivi: focolaio partito da una festa universitaria. Il rettore: “Rispettate le misu… - Fredericknapoli : Bologna, 60 studenti Erasmus positivi: focolaio partito da una festa universitaria. Il rettore: “Rispettate le misu… - news_bologna : Bologna, 60 studenti Erasmus positivi: focolaio partito da una festa universitaria. Il rettore: “Rispettate le misu… - marino29b : RT @dukana2: #Bologna, 60 studenti #Erasmus positivi: focolaio partito da una festa universitaria. #HannoStatoIMigranti -

Ultime Notizie dalla rete : focolaio Erasmus

Altri trenta studenti dell'Erasmus sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta di studenti in prevalenza provenienti dalla Spagna, e in piccola minoranza colleghi di Francia, Portogallo ...Covid, otto per la festa dei Giardini Margherita, 65 del ’focolaio Cinque Terre’. Tra sabato e ieri 8 multe dei carabinieri tra via Ugo Bassi e Indipendenza ...