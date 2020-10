Francesco Oppini spiazza Dayane Mello al GF Vip: “Ne parliamo fuori” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Francesco Oppini ha spiazzato Dayane Mello al Grande Fratello Vip, facendo un chiarimento sul loro rapporto. Francesco Oppini, durante il corso di questa diretta ricca di colpi di scena, è stato chiamato in confessionale da Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip. Il conduttore gli ha rivelato che sua madre, Alba Parietti, da quando lui è … L'articolo Francesco Oppini spiazza Dayane Mello al GF Vip: “Ne parliamo fuori” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 5 ottobre 2020)hatoal Grande Fratello Vip, facendo un chiarimento sul loro rapporto., durante il corso di questa diretta ricca di colpi di scena, è stato chiamato in confessionale da Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip. Il conduttore gli ha rivelato che sua madre, Alba Parietti, da quando lui è … L'articoloal GF Vip: “Nefuori” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Nel confessionale del Grande Fratello Vip Francesco Oppini fa chiarezza sul rapporto che lo lega a Dayane Mello. "Io so che il gioco può essere questo, e infatti non li ho vissuti benissimo questi ...

