(Di lunedì 5 ottobre 2020) Lo sapevamo ed; successo: i casi di Covid-19 "stanno aumentando per l'effetto dell'apertura dellee per l'inizio di tutte le attività produttive. Forse bisogna agire li", non; questione di ...

Advertising

globalistIT : Crisanti: 'La situazione non è sotto controllo, l'aumento dei contagi dovuto soprattutto alle scuole' - Giuscanni : Quasi commovente Crisanti che cerca di fare un po' di chiarezza sulla situazione contagi tra la D'Urso, Cruciani e la Gismondi! ????? - cranberryviole1 : Dopo aver visto Crisanti stasera posto nella situazione di dover affrontare un ridicolo confronto con ridicoli pers… - luca_barra : Toh, situazione inedita, c’è Salvini da Giletti (e intanto Crisanti fa il salto dello squalo dalla D’Urso). La dome… - miagmarsuren : RT @Deiana_Luca9: Crisanti,correggetemi se sbaglio,aveva detto che anche a 5000 la situazione sarebbe stata sotto controllo.Adesso dice che… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti situazione

Il docente di Microbiologia all'università di Padova: "Questo avviene quando escono dove le misure non valgono. non so come si possano incrementare le multe alle migliaia di ragazzi assembrati ...Con l'entrata in vigore dell'obbligo delle mascherine all'aperto, chi non rispetterà la direttiva andrà incontro a multe salate.