Covid-19: nei bambini sintomi più lievi grazie alla lattoferrina

Secondo uno studio di Tor Vergata-La Sapienza "nei bambini i sintomi del Covid-19 sono più lievi, grazie alla lattoferrina". "Nei bambini i sintomi del Covid-19 sono più lievi grazie alla lattoferrina". È quanto afferma uno studio di Tor Vergata – La Sapienza. Una ricerca pubblicata anche sulla rivista Journal of Molecular Sciences.

robersperanza : Un milione di persone hanno perso la vita per il Covid. È un numero impressionante e purtroppo ancora in crescita.… - VanityFairIt : Nei mesi del lockdown per il Covid-19, Medici Senza frontiere ha aiutato il sistema sanitario italiano. Il racconto… - HuffPostItalia : Flavia Petrini: 'In Campania e in Puglia criticità nei reparti Covid' - plums_the : @AIexandra___bb @GiancarloDeRisi Io a fine Gennaio ho avuto mal di gola, raffreddore e tosse secca che non mi facev… - AnnaGiangiuli : RT @SinistroTOP: ??+++ULTIM’ORA #COVID19: Il #Virus è mutato, pare abbia cominciato a prenotare tavoli nei locali dopo le 22. Prestare la ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nei Covid, nei giorni del lock down in calo la contraccezione femminile La Repubblica Musolino: “Dopo crisi Covid sistema portuale veneto torna grande”

Nel 2020 l’autorità ha coordinato i lavori portuali nel corso dell’emergenza covid-19, contribuendo a garantire la continuità ... che merita altrettante grandi attenzione e responsabilità da chi lo ...

Una sorta di «coprifuoco» per scongiurare che la movida favorisca la trasmissione del virus, come è accaduto nei mesi estivi ... (Corriere della Sera) Covid-19, in arrivo il nuovo Dpcm con obbligo di ...

