Coronavirus: in alcuni comuni della Sicilia arriva l’esercito per far rispettare le regole (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo l’aumento dei contagi da Coronavirus, registrato negli ultimi giorni in Sicilia, a Gela e Niscemi, in provincia di Caltanissetta, arriva l’esercito. Oggi pomeriggio, nel corso di un incontro alla Prefettura di Caltanissetta, e’ stata condivisa la necessita’ di elevare il livello di attenzione sul territorio. I controlli “rinforzati“, volti a far rispettare gli obblighi di distanziamento sociale e il divieto di assembramento, saranno operativi dalle ore 18, tutti i giorni della settimana, e si concentreranno soprattutto nei luoghi di aggregazione giovanile, e davanti locali, pub, ristoranti. La Prefettura di Caltanissetta, dopo i controlli da parte delle Forze dell’Ordine, dall’inizio dell’emergenza ha gia’ disposto la chiusura ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo l’aumento dei contagi da, registrato negli ultimi giorni in, a Gela e Niscemi, in provincia di Caltanissetta,l’esercito. Oggi pomeriggio, nel corso di un incontro alla Prefettura di Caltanissetta, e’ stata condivisa la necessita’ di elevare il livello di attenzione sul territorio. I controlli “rinforzati“, volti a fargli obblighi di distanziamento sociale e il divieto di assembramento, saranno operativi dalle ore 18, tutti i giornisettimana, e si concentreranno soprattutto nei luoghi di aggregazione giovanile, e davanti locali, pub, ristoranti. La Prefettura di Caltanissetta, dopo i controlli da parte delle Forze dell’Ordine, dall’inizio dell’emergenza ha gia’ disposto la chiusura ...

Tg3web : Fa discutere il blitz a sorpresa di Donald Trump fuori dall'ospedale per salutare i propri sostenitori. 'Gesto foll… - Agenzia_Ansa : #Covid, #Trump ricoverato in ospedale per precauzione, non ci sarà un trasferimento di poteri al vicepresidente Pen… - Corriere : La mascherina potrebbe nascondere anche un altro vantaggio? Un team di ricercatori alcuni giorni fa ha presentato u… - AminelliVr : RT @Tg3web: Fa discutere il blitz a sorpresa di Donald Trump fuori dall'ospedale per salutare i propri sostenitori. 'Gesto folle e irrespon… - ilgattonaccio : RT @Tg3web: Fa discutere il blitz a sorpresa di Donald Trump fuori dall'ospedale per salutare i propri sostenitori. 'Gesto folle e irrespon… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus alcuni Coronavirus, mascherine obbligatorie in alcuni comuni Abruzzo: ecco quali sono AbruzzoLive Dossier dei focolai estivi nei macelli mantovani: più di 4mila tamponi e 168 positivi

dell’Ats Val Padana nel periodo tra fine giugno e fine settembre durante la pandemia Covid-19. Il 29 settembre l’analisi prodotta dal servizio dell’Ats è stata presentata a Roma alla ...

Donald Trump è già guarito: lascio l'ospedale, mi sento meglio di 20 anni fa

Così il presidente Donald Trump, via Twitter, anticipando la conferenza stampa dei medici sul suo stato di salute dopo essere stato contagiato dal Covid-19. "Abbiamo sviluppato, sotto ...

dell’Ats Val Padana nel periodo tra fine giugno e fine settembre durante la pandemia Covid-19. Il 29 settembre l’analisi prodotta dal servizio dell’Ats è stata presentata a Roma alla ...Così il presidente Donald Trump, via Twitter, anticipando la conferenza stampa dei medici sul suo stato di salute dopo essere stato contagiato dal Covid-19. "Abbiamo sviluppato, sotto ...