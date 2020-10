Concorso 1512 Comune Roma, prova preliminare: possibile slittamento al 2021 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Aperta la selezione del Concorso 1512 Comune Roma, gestito dal Ripam Formez: nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 07-08-2020 sono stati pubblicati 3 bandi suddivisi per categoria di inserimento professionale (C, D e dirigenti). In questo articolo ci concentriamo sulla prova preselettiva, uguale per tutti i profili e consistente in una prima scrematura che non costituirà punteggio ma che sarà determinante per l’ammissione alla selezione vera e propria. Lo svolgimento delle prove potrebbe slittare al 2021 a causa della progressione dei contagi Covid-19 nel nostro Paese. Come anticipato dal Messaggero, infatti, per l’Assessorato alle Risorse Umane le condizioni attuali non consentirebbero una corretta gestione delle procedure, nemmeno se si presentasse ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Aperta la selezione del, gestito dal Ripam Formez: nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 07-08-2020 sono stati pubblicati 3 bandi suddivisi per categoria di inserimento professionale (C, D e dirigenti). In questo articolo ci concentriamo sullapreselettiva, uguale per tutti i profili e consistente in una prima scrematura che non costituirà punteggio ma che sarà determinante per l’ammissione alla selezione vera e propria. Lo svolgimento delle prove potrebbe slittare ala causa della progressione dei contagi Covid-19 nel nostro Paese. Come anticipato dal Messaggero, infatti, per l’Assessorato alle Risorse Umane le condizioni attuali non consentirebbero una corretta gestione delle procedure, nemmeno se si presentasse ...

MicSchw : @QuinziUgo Temo anche che 1512 persone siano già informate dell’esito positivo che avrà per loro il concorso. - EveBazinga : 177 mila iscritti, per lo più di under 40, per un concorso di 1512 posti. Per la Raggi è un successo da celebrare c… - gseba_sca : Dite a #Bonomi che questa è la vera Italia (Raggi a parte): 177mila domande di cui il 26% over 40 per 1512 posti. D… -

